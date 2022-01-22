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Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük'ten Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı!

#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Süper Lig
Yeni Malatyasporda Adem Büyükten Beşiktaş maçı sonrası hakem isyanı

Yeni Malatyaspor'un kaptanlarından Adem Büyük, Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.

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Süper Lig'de Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'NASIL BİR KIRMIZI KART?'

Karşılaşmanın hakemi Adem Büyük'e tepki gösteren "Bu hakem (Zorbay Küçük), kulübemize verdiği kırmızı kart, nasıl bir kırmızı kart? Çözmüş değilim! İlk yarıda bizim ofsayt olmayan pozisyonumuzu kesti, aynı pozisyonu Beşiktaş için devam ettirdi. Bana neden sarı kart verdi, anlamadım." dedi.

'ÇİFTE STANDARDI BIRAKSINLAR'

Adem Büyük sözlerini "Sanırım daha önce söylediğimiz bir laftan alınmış. Onu da FIFA kokartıyla ödüllendirmişler. Yollarına böyle devam etsinler! Çifte standardı bıraksınlar." ifadeleriyle tamamladı.

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#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Süper Lig

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