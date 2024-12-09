×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük dönemi sona erdi!

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Sporanasayfa
Yeni Malatyasporda Adem Büyük dönemi sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 14:48

Trendyol 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Futbol Sorumlusu Adem Büyük ile yollar ayrıldı.

Haberin Devamı

Yeni Malatyaspor, Futbol Sorumlusu Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Trendyol 1. Lig'in son sırasına demir atan Yeni Malatyaspor'da 23 Ekim'de göreve getirilen Futbol Sorumlusu Adem Büyük ile yolların karşılıklı anlaşılarak ayrıldığı açıklandı. Kulüp, yaptığı açıklamada Adem Büyük'e katkılarından dolayı teşekkür ederken, teknik direktörlük kariyerinde başarı dileklerini iletti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Kulübümüz, Futbol Sorumlumuz Adem Büyük ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmış bulunmaktadır. Kendisine kulübümüze sağladığı katkılar için teşekkür ediyor, teknik adamlık kariyerinde başarılar diliyoruz.”

Gözden KaçmasınTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlundan Barış Alper Yılmaz tepkisi: Operasyon yapılıyor, gerekeni yaparızTFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: Operasyon yapılıyor, gerekeni yaparızHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Malatyaspor#Adem Büyük#Sporanasayfa

BAKMADAN GEÇME!