MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak
GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 30.08.2020 - 11:37 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcuyla yollar ayrılacak
Abone Olgoogle-news

Yeni Malatyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürerken, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, 4 oyuncunun gönderilmesi yönünde yönetime rapor sundu.

Geçen sezon yaşadığı sıkıntıları bu sezon yaşamak istemeyen Yeni Malatyaspor, güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda Malatya temsilcisi, Arjantinli Zuqui, Perulu orta saha Gueva, Arjantinli kaleci Herrera ve Kosovalı golcü Topalli'yi renklerine bağladı.

Kampta yeni sezonda düşünmediği isimlerle ilgili yönetime rapor sunan Hamza Hamzaoğlu'nun, Rahman Buğra Çağıran, Nuri Fatih Aydın, Kubilay Yılmaz ve Sakıb Aytaç ile yolların ayrılmasını istediği ifade edildi. Ayrıca deneyimli çalıştırıcı, bu futbolcuların yerlerinin doldurulmasını da talep etti.

Kamp çalışmalarını Bolu Abant’ta sürdüren Yeni Malatyaspor'un transferde en 7 oyuncu daha kadrosuna dahil edeceği öğrenildi.

Yeni Malatyasporda 4 futbolcuyla yollar ayrılacak

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle