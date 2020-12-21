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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'da 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Haber Giriş: 21.12.2020 - 16:46 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'da 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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Yeni Malatyaspor'da 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'da 1 kulüp personelinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolculara, teknik heyete ve tesis çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Testler neticesinde 1 personelde pozitif vakaya rastlanıldığının kaydedildiği açıklamada, "Testi pozitif sonuçlanan personelimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedür dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyasporda 1 personelin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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