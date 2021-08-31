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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'a Tetteh'den kötü haber!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 31.08.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'a Tetteh'den kötü haber!

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Yeni Malatyaspor'a Tetteh'den kötü haber!

Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh'in sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağını bildirildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp doktoru Cahit Günaydın, Gaziantep karşılaşmasında sakatlanan Benjamin Tetteh'in sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Günaydın, "Gaziantep maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı muayene ve tetkikleri sonucunda sol uyluk arka adalesinde yırtık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir." ifadelerini kullandı.

Yeni Malatyaspora Tettehden kötü haber

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