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GeriFutbol Yeni Malatyaspor'a başkan adaylığını açıklayan Şevket Salik koronavirüse yenik düştü
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Futbol
Haber Giriş: 09.04.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor'a başkan adaylığını açıklayan Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

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Yeni Malatyaspor'a başkan adaylığını açıklayan Şevket Salik koronavirüse yenik düştü

Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına talip olduğunu açıklayan 52 yaşındaki iş adamı Şevket Salik, yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Yeni Malatyaspor'da kulüp başkanlığına talip olduğunu açıklayan 52 yaşındaki iş adamı Şevket Salik, hayatını kaybetti.

Durumu ağırlaştıktan sonra Malatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Salik, burada yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Yaklaşık 1 haftadır yoğun bakımda tedavisi devam eden Salik'in yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

3 çocuk babası Salik'in cenazesi ise Malatya Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazın ardından defnedildi.

Şevket Salik, 2019'da Yeni Malatyaspor başkanlığına talip olduğunu açıklamıştı.

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