Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı. Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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