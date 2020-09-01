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GeriFutbol Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu
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Futbol
Haber Giriş: 01.09.2020 - 23:55 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu

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Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu
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Yeni Malatyaspor sağ bek oyuncusu Zeki Yavru'yu renklerine bağladı.

28 yaşındaki tecrübeli oyuncu takımın Bolu kampında attığı imzayla kendisini sarı-siyahlı renklere bağladı. Kulüp tarafından transfere ilişkin yapılan açıklamada, "Kulübümüz, sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile her konuda anlaşmaya varmıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Yeni Malatyaspor Zeki Yavru’nun transferini duyurdu

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