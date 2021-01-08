Yeni Malatyaspor, Youssouf Ndayishimiye için 3 milyon euro istedi, Galatasaray transferi rafa kaldırdı

Galatasaray, Berat Özdemir'in Trabzonspor'a transfer olması, İrfan Can Kahveci için Başakşehir'in 8 milyon euro istemesinin ardından Youssouf Ndayishimiye için Yeni Malatyaspor'un kapısını çalmıştı.

Malatya cephesi, 22 yaşındaki Burundili ön libero için 3 milyon Euro bonservis talep etti. Galatasaray takas formülünü önerdi ancak olumsuz cevap aldı. Yönetim bunun üzerine transferi rafa kaldırdı.

2020 Ocak ayında Yeni Malatyaspor'a 45 bin euro karşılığında transfer olan Youssouf Ndayishimiye ile Belçika'dan Anderlecht ve Fransa'dan Saint Etienne kulüpleri de ilgileniyor. (Sabah)

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