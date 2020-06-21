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GeriFutbol Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer: "Hikmet Hocam adaletsizliğe ses çıkarmak istedi"
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Haber Giriş: 21.06.2020 - 00:28,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer: "Hikmet Hocam adaletsizliğe ses çıkarmak istedi"

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Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer: "Hikmet Hocam adaletsizliğe ses çıkarmak istedi"
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12 haftalık galibiyet hasretini 2-1’lik Göztepe galibiyetiyle sona erdiren Yeni Malatyaspor’da Yardımcı Antrenör Hasan Özer, kendileri için hayati derecede önemli bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek 12 hafta sonar 3 puanla tanıştı. Basın toplantısına maçta kırmızı kart gören Hikmet Karaman'ın yerine yardımcı antrenör Hasan Özer katıldı. Özer, yaptığı açıklamada kendileri için çok önemli bir maça çıktıklarını söyledi.

Son olarak deplasmanda Beşiktaş galibiyetinden sonra 12 haftadır maç kazanamadıklarını anımsatan Özer, “Çok kötü günler geçiriyorduk. Kader maçına çıktık, oyuncular kader birliği yaptı, karakterlerini ortaya koyarak galip gelmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Mükemmel bir oyun sergilediler. Rakibin penaltı golü ile beraberliği yakalamasına rağmen attığımız ikinci gol bu inancın göstergesiydi” dedi.

Teknik Direktör Hikmet Karaman’ın kırmızı kartla saha dışına gönderilmesine de değinen Özer, “Penaltı kararı sonrası VAR’a gitmesi gerektiğini düşünüyorduk. Geçen hafta da Kasımpaşa karşısında 90+2. dakikada Umut’un gole giderken rakibin eliyle kesmesi VAR’da incelenmedi. Biz kulüp olarak bundan önce verilmeyen penaltılar da ağzımızı açmadık ama bugünkü ağır karar sonrası bir itiraz nedeniyle hocamız tribüne gönderildi. Hocamız yapılan haksızlığa, adaletsizliğe ses çıkarmak istedi” diye konuştu.

Ligde son 6 haftaya girildiğini ve bu nedenle de mutlaka kazanmaları gereken bir maça çıktıklarını dile getiren Özer, “Eğer Allah göstermesin bu maçı kaybetmiş olsaydık ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Galip geldiğimiz için çok mutluyuz, oyuncularımızı yürekten kutluyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer: Hikmet Hocam adaletsizliğe ses çıkarmak istedi

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