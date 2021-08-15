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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan puan almak istiyor
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Futbol
AA
Haber Giriş: 15.08.2021 - 13:23 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan puan almak istiyor

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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor'dan puan almak istiyor

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, Süper Lig'de yarın sahalarında Trabzonspor ile yapacakları maçtan puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Hakkı Çelikel, AA muhabirine, sarı-siyahlı takımın uzun bir aradan sonra yarın taraftarıyla buluşacağını kaydetti.

Ligde ilk karşılaşmayı Trabzonspor ile oynayacaklarını belirten Çelikel, "İlk maçlar her zaman zor olur. Trabzonspor, önemli transferler yaptı. Hem bizim açımızdan hem de onların açısından zor bir maç olacak. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak en az bir puan almak istiyoruz. Uzun bir aradan sonra seyirciyle buluşacağımız için heyecanlıyız. İnşallah Trabzonspor maçından puan veya puanlar alarak Göztepe karşılaşmasına hazırlanacağız." diye konuştu.

Yeni transferlerle kadronun gençleştiğini dile getirin Çelikel, "Biz gençlere çok önem veriyoruz. Her zaman söylüyoruz, takımımızın geleceği gençlerle olacak. Altyapıya önem veriyoruz. Yeni tip koronavirüs aşısı olan herkesi takımı desteklemek için stada davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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