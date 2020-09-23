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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.09.2020 - 20:15 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında 26 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, güç ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Yeni Malatyaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

 

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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