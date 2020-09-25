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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 14:34 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına hazır!

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Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına hazır!
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde Trabzonspor karşılaşmasının son hazırlıkları gerçekleştirildi.

Deplasmanda yarın saat 19.00'da Trabzonsor ile karşılaşacak Yeni Malatyaspor, bugün saat 17.30'da uçakla Trabzon'a hareket edecek.

 

Yeni Malatyaspor, Trabzonspor maçına hazır

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