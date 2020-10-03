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GeriFutbol Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 'Oyuncularımın performansı iyiydi'
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Haber Giriş: 03.10.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: 'Oyuncularımın performansı iyiydi'

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Antalyaspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, “Oyuncularımızın sahadaki performansı oldukça iyiydi. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Süper Lig’de sezonun ilk galibiyetini Antalyaspor karşısında alan Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu. Antalyaspor maçının kendileri açısından oldukça önemli bir karşılaşma olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, “3 haftadır kazanamıyorduk. Milli maç arası öncesinde Antalyaspor maçını kazanmak istiyorduk. Antalyaspor geçtiğimiz sezondan bu yana istikrarını koruyan, kadrosunu koruyan bir takım açıkçası işimiz zordu” dedi.

Oyuncularının karşılaşmadaki konsantrasyonlarını beğendiğini de dile getiren başarılı teknik adam, “Yeni gelen oyuncularımızın da sahadaki performansları oldukça iyiydi. Bu da maça yansıdı ve kazandık, oyuncularımı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Takıma en son katılan Semih Kaya ile Wallace’nin de tecrübeli isimler olduğunu kaydeden Hamzaoğlu, “Onların duruşu takıma da yansıdı, diğer oyuncuların da duruşunu etkiledi. İyi bir görüntü verdik sahada, iyi bir mücadele verdik. Tetteh’de iyi bir performans sergiledi. İnşallah bu durumu daha iyiye giderek devam ettirecektir” dedi.

Karşılaşmada kadrodaki kaleci değişimine de değinen Hamzaoğlu, “Herrera 3 haftadır çok talihiz goller yeyince bir dinlendirelim dedik kendisini, Abdulsamed’e
görevi verdik o da bu şansı iyi değerlendirdi, her an hazır olduğunu gösterdi. İnşallah bundan sonra bu performansını devam ettirir” diye konuştu.

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu: Oyuncularımın performansı iyiydi

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