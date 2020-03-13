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İHA
Haber Giriş: 13.03.2020 - 10:50,Son Güncelleme:/

Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor

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Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor
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Süper Lig’de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en başarısız sezonunu yaşıyor. Sarı-kırmızılılar kulüp tarihinde ilk kez arka arkaya 10 maçta galip gelemeyerek büyük bir başarısızlığa imza attı.

Yeni Malatyaspor, ligin 15. haftasındaki Beşiktaş galibiyetinin ardından çıktığı 10 maçta 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı. Oynadığı son 16 maçtan 1 galibiyet, 6 beraberlik, 9 mağlubiyet alarak tarihinin en kötü istatistiğine imza atan Malatya temsilcisinde, ligin ilk yarısında görev yapan Sergen Yalçın ile elde edilen 24 puanın üzerine sadece 1 puan eklenebildi.

Puan tablosunda 25 puanla 13. sırada bulunan sarı-kırmızılı takımın kötü gidişatı istatistiklere de yansıdı. Yeni Malatyaspor, 10 haftada rakip ağlara 5 gol bırakırken, kalesinde ise 15 gol gördü.

Yeni Malatyaspor ligdeki son galibiyetini 15. haftada deplasmanda Beşiktaş'a karşı elde etmişti. Malatya ekibi, bu maçın ardından oynadığı 10 karşılaşmada 8 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.

Yeni Malatyaspor tarihinin en kötü sezonunu yaşıyor

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