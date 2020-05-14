AA
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Yeni Malatyaspor sosyal mesafeye uyarak antrenman yaptı
Süper Lig takımlarından BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Orduzu Pınarbaşı'ndaki Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Hikmet Karaman yönetimimde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Oyuncular, kuvvet, dayanıklılık ve koşu çalışmasıyla antrenmanı tamamladı
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