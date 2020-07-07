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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.07.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak! Gökhan Töre dönüyor...

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Yeni Malatyaspor, Sivasspor'a konuk olacak! Gökhan Töre dönüyor...
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak maçı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde 7 galibiyet, 8 beraberlik, 15 yenilgiyle 29 puan toplayan sarı-siyahlılar, Demir Grup Sivasspor karşısında kazanarak alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da 29. haftada Fenerbahçe deplasmanında çift sarı karttan kırmızı kart gören ve 30. haftada Gençlerbirliği maçında kadroda bulunmayan Gökhan Töre, Demir Grup Sivasspor maçında forma verilmesi halinde sahadaki yerini alacak.

 

Yeni Malatyaspor, Sivasspora konuk olacak Gökhan Töre dönüyor...

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