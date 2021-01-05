Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı saat kaçta? Sivasspor ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda

Sivasspor ve Yeni Malatyaspor son olarak geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında karşılaşmış, maç 1-0 Yeni Malatyaspor’un üstünlüğü ile sona ermişti. Yeni Malatya Stadyumu’nda yarın oynanacak olan mücadelede Sarper Barış Saka düdük çalacak.

Sivasspor'a rakip olduğu altı Süper Lig maçının ikisini kazanan Yeni Malatyaspor, iki galibiyetini de kalesini gole kapattığı iki karşılaşmada aldı. Yeni Malatyaspor ile oynadığı son Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, lig tarihinde rakibine üst üste iki kez mağlup olmadı. Bu sezon sahasında oynadığı yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor, tek mağlubiyetini son karşılaşmada BB Erzurumspor'dan aldı. Süper Lig'de oynadığı son dış saha maçında Beşiktaş'a mağlup olan Sivasspor, Şubat 2020'den bu yana üst üste iki yenilgi almıyor.

Süper Lig'de çıktığı son sekiz maçta da gol atmayı başaran Yeni Malatyaspor, kulüp tarihinin en uzun serisini egale etmek istiyor.Yeni Malatyaspor formasıyla Sivasspor'u konuk ettiği iki Süper Lig maçında da birer gol atan Adem Büyük, takımının ligdeki son beş golünün üçünü kaydeden isimdi.

Süper Lig'de oynadığı son dört maçın üçünde birer gole doğrudan katkı sağlayan Sivasspor orta sahası Fayçal Fajr, daha önce görev aldığı 23 lig karşılaşmasında aynı sayıda golde pay sahibi olabilmişti.

Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı saat kaçta?

Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde Max Gradel'in doğrudan katkısı var.

Süper Lig kariyerinde Sivasspor'a rakip olduğu ilk yedi maçın sadece birini kaybeden Hamza Hamzaoğlu, daha sonraki üç karşılaşmanın ikisinden mağlup ayrıldı. Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı takımlara rakip olduğu son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay, ilk yedi karşılaşmada meslektaşını mağlup edememişti.

Sivasspor’da 2 eksik!

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesi 2 eksik bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka ve sarı kart cezalısı olan Isaac Cofie Yeni Malatyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

Fayçal Fajr sınırda

Sivasspor'un Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçta 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılarda 3'er sarı kartı bulunan başarılı futbolcu Fayçal Fajr, Yeni Malatyaspor karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.