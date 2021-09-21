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Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Yeni Malatyaspor#Sivasspor#Sporanasayfa
Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı İrfan Buz ve Rıza Çalımbay'ın taktik savaşlarına tanık edecek. Kariyerleri boyunca 12 kez karşı karşıya gelen Yeni Malatyaspor ve Sivasspor, ligin 6'ncı Hafta mücadelesinde galibiyet için tüm kozlarını oynayacak. 3 puanla ligin 17'nci sırasında bulunan Sivasspor, 6 puanla 11'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Peki, Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı, Süper Lig'in 6'ıncı haftasında puan tablosunun son halini almasında pay sahibi olacak. Art arda aldığı 3 beraberlik ile ligin 17'nci sırasında yer alan Sivasspor, son 2 haftayı mağlubiyetle kapatan ve 6 puanla 11'inci sırada yer alan Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Peki, Yeni Malatyaspor Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

YENİ MALATYASPOR SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 6'ncı Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Sivasspor ile karşılaşacak. 21 Eylül Salı günü saat 20.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde geride kalan 5 haftada 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 3 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor.

Yeni Malatyaspor ise 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde ederek puan cetvelinde 11. sırada bulunuyor.

Sivasspor'da, Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Aaron Appindangoye ve Leke James'in sakatlıkları bulunuyor.

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#Yeni Malatyaspor#Sivasspor#Sporanasayfa