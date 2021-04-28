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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Sivas'a tek eksikle gidiyor

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Yeni Malatyaspor, Sivas'a tek eksikle gidiyor

Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 38. haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 35 maçta 40 puan toplayan sarı-siyahlılar, Sivasspor müsabakasını kazanıp alt sıralardan kurtulmanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da kart cezalısı Adem Büyük dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

 

Yeni Malatyaspor, Sivasa tek eksikle gidiyor

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