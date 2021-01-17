Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Teşekkürler Cueva." ifadeleri kullanıldı.