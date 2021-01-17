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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 17.01.2021 - 20:47 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı

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Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Cueva ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da Perulu futbolcu Christian Cueva'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Christian Cueva arasında yapılan müzakereler sonucunda sözleşmesinin feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşma doğrultusunda, fesih tazminatı ödenmeyecek olup Christian Cueva geçmişe yönelik tüm alacaklarından feragat etmiştir. Teşekkürler Cueva." ifadeleri kullanıldı.

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