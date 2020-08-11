Yeni Malatyaspor, Perulu futbolcu Christian Cueva'yı transfer etti!
Yeni Malatyaspor, Perulu orta saha Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensipte anlaştı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Peru Milli Takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Cueva, son olarak Brezilya'nın Santos takımında forma giyiyordu. Perulu futbolcu, 2018 Dünya Kupası'nda da adından söz ettirmişti.
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