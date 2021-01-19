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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Murat Akça'yla yollarını ayırdı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.01.2021 - 16:15 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Murat Akça'yla yollarını ayırdı!

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Yeni Malatyaspor, Murat Akça'yla yollarını ayırdı!
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Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Murat Akça'nın sözleşmesi feshedildi.

Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Murat Akça arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Murat Akça." ifadeleri kullanıldı.

 

Yeni Malatyaspor, Murat Akçayla yollarını ayırdı

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