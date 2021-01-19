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Yeni Malatyaspor, Murat Akça'yla yollarını ayırdı!
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da defans oyuncusu Murat Akça'nın sözleşmesi feshedildi.
Sarı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve oyuncumuz Murat Akça arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Teşekkürler Murat Akça." ifadeleri kullanıldı.
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