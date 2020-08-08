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GeriFutbol Yeni Malatyaspor Kulübünden divan kurulunun tavsiye kararına ilişkin değerlendirme
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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.08.2020 - 18:10,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor Kulübünden divan kurulunun tavsiye kararına ilişkin değerlendirme

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Yeni Malatyaspor Kulübünden divan kurulunun tavsiye kararına ilişkin değerlendirme
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Yeni Malatyaspor Kulübü, divan kurulunca alınan tavsiye kararına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Divan kurulumuzun gerçekleştirdiği toplantı sonrası yönetimimiz için aldığı tavsiye kararını değerli gördüğümüzü ve geçen sezonki hatalarımızdan gerekli tecrübeleri edinerek, yeni sezona camia ve kulüp olarak birlik, beraberlik içerisinde güçlü bir kadroyla girme adına azami gayret göstereceğimizi kamuoyu ile paylaşmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Kulübün divan kurulunca, dün gerçekleştirilen toplantıda şu karar alınmıştı:

"Geçtiğimiz sezon ortalarına kadar başarılı performans sergileyen yönetim ve takımımız ne yazık ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmıştır. Yapılan hatalar sonucu kulüp başkanı ve yönetim kurulu kamuoyunda büyük güven kaybına uğramıştır. Malatya kamuoyunun beklentisi doğrultusunda kulüp başkanı ve yönetim kurulunun gereğini yerine getirmesi tavsiye ve çağrımızdır."

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