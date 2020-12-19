Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek: "Bugün iyi mücadele ederek 3 puanı aldık"

Gevrek, maç sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyetten dolayı teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etti.

Geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında iyi bir futbolla 3 puan aldıklarını, Başakşehir karşısında da iyi oynamalarına rağmen galip gelemediklerini belirten Gevrek, "Bugün iyi mücadele ederek 3 puanı aldık, çok önemli ve anlamlı bir galibiyet. İnşallah bundan sonra da takımımız üstüne koya koya gidecek. " diye konuştu.

Bu sezon yaklaşık 18 oyuncu transfer ettiklerine işaret eden Gevrek, takımın her geçen gün birbirlerine uyum sağlayarak iyi futbol ortaya koyduğunu, bundan sonra da böyle devam edeceklerine inandıklarını ifade etti.



"Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz"

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'a rakip olmalarına ilişkin bir soru üzerine Gevrek, şöyle konuştu:

"Kupada ilk 16'ya kaldık, artık kupada da yolumuza devam etmek istiyoruz. Önümüzde çok maç var, şimdi onlara bakacağız. Rakip fark etmiyor, kim olursa olsun kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Öncesinde Alanya, Erzurum maçları var, maç maç gideceğiz. Geçen sene sıkıntılar yaşadık ve kendimize tecrübe edindik. Bu sene zor bir sene, kolay değil. Pandemi devam ediyor. 3 maç üst üste oynanacak."

"Haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz"

Ligde ekonomik anlamda ciddi sıkıntıların olduğunu, Süper Lig ve 1. Lig'de yayıncı kuruluşun protesto edildiğini dile getiren Gevrek, "Haklı bir protesto olduğunu düşünüyoruz. Ekonomik anlamda dengeleri sağlamak lazım. Yapılan indirimden dolayı Yeni Malatyaspor'un kaybı 30 milyon liraya yakın, Anadolu takımı için büyük rakam. Bu bütün Anadolu takımları için böyledir. Galatasaray, Fenerbahçe veya Trabzon, onların daha fazladır. Ekonomik dengeyi sağlamak önemli. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle statlarda kimse yok, seyirci alınamıyor. Hedefimiz sezonu en iyi yerde bitirmek ama ekonomik dengeleri de sağlamak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"Herrera ayrılmak istiyor"

Guido Herrera'nın durumuyla ilgili soruya ise Gevrek, "Guido Herrera ayrılmak istiyor, görüştük. Herrera aslında iyi bir kaleci, geldi uyum sağlayamadı, bu vesileyle Samet çıktı. Böyle bakmak lazım. Kendisi iyi niyetli, zorlukta çıkarmıyor, önümüzdeki günlerde konuşarak, helalleşerek bir ayrılık olacak." cevabını verdi.

Gevrek, kadro dışı bırakılan Christian Cueva'nın durumuyla ilgili ise, "Christian Cueva ile alakalı hocanın bir kararı vardı, kadro dışıdır. Onun kararı tamamen hocada. Tabii ki hocayla görüşmemiz oldu. Cueva önemli bir oyuncu ama burada önemli olan Yeni Malatyaspor'dur, takımdır. Bireysel olarak bakmıyoruz. Takım olarak ciddi birlik ve beraberlik var." ifadelerini kullandı.