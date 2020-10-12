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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Haber Giriş: 12.10.2020 - 20:26 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, pas ve taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Yeni Malatyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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