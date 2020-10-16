AA
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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazır!
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.
Sarı-siyahlı takım saat 17.00'de özel uçakla Konya'ya gidecek.
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