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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.10.2020 - 15:33 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazır!

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Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazır!
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

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Sarı-siyahlı takım saat 17.00'de özel uçakla Konya'ya gidecek.

 

Yeni Malatyaspor, Konyaspor maçına hazır

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