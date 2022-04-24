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Canlı anlatım: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı

#Yeni Malatyaspor#Konyaspor
Canlı anlatım: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Öznur Kablo Yeni malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Öznur Kablo Yeni malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.

YENİ MALATYASPOR 0-2 KONYASPOR

GOL: 7' Abdülkerim, 37' Ahmed Hassan

KIRMIZI KART: 20' Campi

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Azubuike, Buğra, Donsah, Barış, Kenan, Mustafa, Tetteh, Dicko

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan

YENİ MALATYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.

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#Yeni Malatyaspor#Konyaspor

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