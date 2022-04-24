Canlı anlatım: Yeni Malatyaspor Konyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig 34. hafta maçında Öznur Kablo Yeni malatyaspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.
YENİ MALATYASPOR 0-2 KONYASPOR
GOL: 7' Abdülkerim, 37' Ahmed Hassan
KIRMIZI KART: 20' Campi
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Philip, Campi, Azubuike, Buğra, Donsah, Barış, Kenan, Mustafa, Tetteh, Dicko
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner, Michalak, Endri, Bytyqi, Ahmed Hassan
YENİ MALATYASPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 34'üncü Hafta mücadelesinde Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilir.