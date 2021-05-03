Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Sahasında Kayserispor ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kaybetmeyen Yeni Malatyaspor, ligde dört kez konuk ettiği 11 rakibinden de en az bir yenilgi aldı. Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Kayserispor, daha önceki yedi lig karşılaşmasında tek galibiyet alabilmişti.

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Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de çıktığı son 17 maçın ikisini kazanabilen Yeni Malatyaspor, iki galibiyetini de son iki iç saha karşılaşmasında aldı. Süper Lig'deki sekiz maçlık galibiyet hasretini Denizlispor'u 6-3 yenerek sona erdiren Kayserispor, bu süreçteki sekiz karşılaşmada toplam beş gol atabilmişti. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Yeni Malatyaspor, Kasım 2020'den bu yana üst üste üç iç saha galibiyeti alamıyor.

Deplasmanda oynadığı son Süper Lig maçında Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan Kayserispor, ocak ayından bu yana üst üste iki dış saha mağlubiyeti almıyor. Bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında Yeni Malatyaspor'dan daha fazla puan kazanan tek takım Alanyaspor, skor dezavantajı yaşadığı karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip ise Kayserispor.

Yeni Malatyaspor forveti Adem Büyük, Kayserispor'a karşı iç sahada ilk 11 çıktığı son üç Süper Lig maçında dört golde pay sahibi oldu . Bu sezon Süper Lig'de beş asist yapan Aaron Lennon, lig kariyerinde daha yüksek bir sayıyı en son 2012/13'te Tottenham formasıyla yakaladı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta dört gole doğrudan katkı sağlayan Kayserispor orta sahası Daniel Avramovski, daha önceki 18 karşılaşmda tek golde pay sahibi olabilmişti.

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