Canlı: Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı

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Süper Lig'in 18. haftasında Yeni Malatyaspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

İkinci yarı oynanıyor

Yeni Malatyaspor: 2

Kayserispor: 1

Goller: 25' Chouiar, 36' Adem Büyük, 56' Gavranovic

Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ile Süper Lig'de mücadele devam ediyor. Daha önce 10 kez karşı karşıya gelen iki ekip, 3'er galibiyet ve 4 beraberlik ile sahadan ayrılmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Yeni Malatyaspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler.

İLK 11'LER

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç, Haddadi, Mustafa, Aabid, Adem, Ndong, Walalce, Sadık, Semih, Tetteh, Mounir.

Kayserispor: Lung, Onur, Majid, Uğur, Kolovetsios, Carole, Emrah, Attamah, Campanharo, Thiam, Gökhan.

YENİ MALATYASPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18'inci Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.