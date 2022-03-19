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Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Yeni Malatyaspor#Kasımpaşa
Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda

Süper Lig'de 30. hafta karşılaşmaları devam ediyor. Bugün Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı ile iki takım karşı karşıya geliyor. Kasımpaşa'yı konuk ettiği dört Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Yeni Malatyaspor, tek yenilgisini 2019/20 sezonunda 2-1'lik skorla aldı. Bu sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor ile oynadığı Süper Lig maçını 2-0 kazanan Kasımpaşa, lig tarihinde rakibine karşı ilk kez duble yapmak istiyor. İstanbul takımlarıyla oynadığı son 15 Süper Lig maçını kazanamayan Yeni Malatyaspor, son galibiyetini Aralık 2020'de Kasımpaşa'yı 2-0 yenerek aldı. Son iki Süper Lig maçını üçer gol atarak kazanan Kasımpaşa'nın, her karşılaşmada rakip filelere 3+ gol gönderip üst üste daha fazla galibiyet aldığı son seri Ekim-Kasım 2013 arasında geldi. Şimdi gözler maç saatine çevrildi. Peki Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig'de oynadığı son 19 maçtaki tek galibiyetini son iç saha karşılaşmasında Adana Demirspor'u yenerek alan Yeni Malatyaspor, evinde en son Nisan 2021'de üst üste iki maçtan zaferle ayrıldı. Sami Uğurlu yönetiminde çıktığı altı deplasman maçının sadece birini kaybeden ve 11 puan toplayan Kasımpaşa, sezonun ilk sekiz dış saha karşılaşmasından 2 puan çıkarabilmişti. 2022 takvim senesinde Yeni Malatyaspor formasıyla Süper Lig'de iki gol atan tek oyuncu olan Nouha Dicko, aynı zamanda bu süreçte takımının çektiği şutların %26'sını rakip kaleye gönderen isim konumunda.

Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2014/15 sezonundan bu yana Süper Lig'de forma giyen oyuncular arasında maç başına en fazla çalım atan isim, Yeni Malatyasporlu Mounir Chouiar. Son iki Süper Lig maçında üç asist yapan Haris Hajradinovic, sezonun ilk 27 haftasında verdiği gol pası sayısını geride bıraktı. Bosna Hersekli oyuncunun Süper Lig kariyerinde üst üste üç karşılaşmada asist yaptığı bir seri yok.

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Kasımpaşa forveti Umut Bozok bu sezon Süper Lig'de attığı 14 golü 14 maça yaydı. Opta'nın bu alanda istatistik tutmaya başladığı 2007/08'den bu yana bir Süper Lig sezonunda bu şekilde 15 maça ulaşabilen oyuncu bulunmuyor.

YENİ MALATYASPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı bugün saat 13:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Yeni Malatyaspor#Kasımpaşa

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