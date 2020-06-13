Kasımpaşa ile BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de 6. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2017-2018 sezonundan bu yana yapılan 5 karşılaşmanın 2'sini Kasımpaşa, 1'ini ise BtcTurk Yeni Malatyaspor kazandı. İki mücadelede ise takımlar sahadan birer puanla ayrıldı.

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 2'den naklen yayımlanacak.



öz konusu maçlarda Kasımpaşa'nın attığı 10 gole karşılık BtcTurk Yeni Malatyaspor 7 kez fileleri havalandırdı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

İSTATİSTİKLER

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı beş maçın sadece birini kazanan Yeni Malatyaspor, tek galibiyetini geçen sezon iç sahada aldı. Sezonun ilk yarısında Yeni Malatyaspor ile 2-2 berabere kalan Kasımpaşa, şu ana kadar Süper Lig'de rakibini mağlup edemediği bir sezon oynamadı. Son 11 Süper Lig maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, şu an ligde yer alan takımlar arasında devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Süper Lig'de dört maçtır mağlup olmayan Kasımpaşa, daha uzun bir seriyi en son Şubat-Mart 2017'de yakalamıştı.

Bu sezon Süper Lig maçlarının son 15 dakikalarında en fazla gol atan takım Yeni Malatyaspor. Kasımpaşa ise yediği gollerin en az bölümünü bu zaman aralığında kalesinde gören iki ekipten biri. Yeni Malatyaspor'un evinde bulduğu son üç Süper Lig golünün ikisinde fileleri havalandıran isim olan Umut Bulut, Kasımpaşa'ya attığı son beş golün dördünü iç sahada kaydetti.

Görev aldığı son dört Süper Lig maçında iki asist yapan Yeni Malatyaspor oyuncusu Karim Hafez, daha önceki 28 karşılaşmada aynı sayıda gol pası verebilmişti.

Kasımpaşa'nın Süper Lig'de attığı son beş golün üçüne doğrudan katkı sağlayan Bangaly-Fode Koita, Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı son iki maçta üç gol katkısı yaptı.

Devre arasında Kasımpaşa'ya gelen Oussama Haddadi, bu sezon İstanbul ekibi adına Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri konumunda. Süper Lig'de görev yaptığı son 12 maçı kazanamayan Hikmet Karaman, son galibiyetini iç sahada Kasımpaşa'ya karşı aldı.