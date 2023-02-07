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Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi gözyaşlarıyla paylaştı! "Ne olur yardım edin..."

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#Kübra Türkaslan#Eyüp Türkaslan#Ahmet Eyüp Türkaslan
Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslanın eşi gözyaşlarıyla paylaştı Ne olur yardım edin...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 12:33

Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklanmıştı. Türkaslan'ın eşi paylaştığı video ile yardım talebinde bulundu.

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Merkez üssü Kahramanmaraş olan deprem Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ciddi etkiler yarattı.

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da forma giyen kaleci Ahmet Eyüp Türkaslan'ın deprem sonrası enkaz altında kaldığı ve henüz kendisinden haber alınamadığı açıklanmıştı.

Meydana gelen depremde çoğu sporcu enkaz altında kalırken spor dünyasından da kötü haberler geliyor. Deprem sonrası enkaz altında kalan ve henüz kendisinden haber alınamayan Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan'ın eşi Kübra Türkaslan, paylaştığı video ile yardım talebinde bulundu.

Türkaslan'ın eşi enkaz altından çıkarılırken, 28 yaşındaki file bekçisi için de kurtarma çalışmaları devam ediyor.

"NE OLUR YARDIM EDİN"

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Eyüp Türkaslan'ın eşi, gözyaşlarına hakim olamadığı videolu paylaşımında, "Ne olur Eyüp'e yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullandı. 

MALATYASPOR: DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kalecimiz Ahmet Eyüp Türkaslan, depremde hasar görerek yıkılan binada bulunmaktadır. Arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Şu an henüz kendisinden haber alınmamıştır. Dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerine yer verildi.

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