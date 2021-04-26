Yeni Malatyaspor Jody Lukoki'nin sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Yeni Malatyaspor, hücum oyuncusu Jody Lukoki'nin sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Jody Lukoki arasında yapılan müzakereler sonucunda, sözleşmesinin karşılıklı feshine yönelik anlaşmaya varılmıştır. Jody Lukoki’ye teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Lukoki bu sezon Yeni Malatyaspor formasıyla 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

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