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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 07.10.2020 - 21:04 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı. Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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