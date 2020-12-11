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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, İstanbul yolcusu! Fenerbahçe'ye karşı 2 eksik...

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Yeni Malatyaspor, İstanbul yolcusu! Fenerbahçe'ye karşı 2 eksik...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Ligde oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet, 4 de beraberlik sonucuyla 13 puanı bulunan sarı-siyahlılar, Fenerbahçe karşısında deplasmanda ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

Hakkı Çelikelden iddialı açıklamalar
Hakkı Çelikel'den iddialı açıklamalar!

Yeni Malatyaspor'da sakatlığı süren Jody Lukoki ve Wallace Fortuna dos Santos dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

 

Yeni Malatyaspor, İstanbul yolcusu Fenerbahçeye karşı 2 eksik...

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