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GeriFutbol Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2021 - 22:59 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladı

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Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör konusunda kararını verdi.

Malatya ekibi, takımın ligde kalmasında önemli bir pay sahibi olan İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladı

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