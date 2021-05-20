Yeni Malatyaspor İrfan Buz ile yeni sözleşme imzaladı
Yeni Malatyaspor, teknik direktör İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör konusunda kararını verdi.
Malatya ekibi, takımın ligde kalmasında önemli bir pay sahibi olan İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.
Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İrfan Buz ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.
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