Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon takımları, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçı ile bir birine rakip oluyor. Her iki ekibinde bir üst tura çıkma umudu ile sahada olacağı müsabaka öncesi, maça dair yayıncı kanal ve saat bilgisi sorgulanıyor. İşte, Yeni Malatyaspor Hekimoğlu Trabzon maçı hakkında ayrıntılar...

Bugün, Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Burak Pakkan'ın düdük çalacağı müsabaka, A Spor'dan naklen yayınlanacak.

KUPADA GÜNÜN DİĞER MAÇLARI

13.00 Kasımpaşa-Muğlaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

15.00 Çaykur Rizespor-Eskişehirspor (Çaykur Didi)

17.00 Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon (Yeni Malatya)

18.30 Göztepe-Bursaspor (Gürsel Aksel)

21.00 Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği (Türk Telekom)