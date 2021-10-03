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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Yeni Malatyaspor#Hatayspor#Sporanasayfa
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Son 5 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, son 5 maçta 4 galibiyet elde eden Hatayspor karşısında puan arayışında olacak. Kariyeri boyunca Hatayspor ile 10 kez karşılaşan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmalardan 6 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik ile ayrıldı. Peki, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o bilgiler

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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı, Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde her iki takım için de büyük önem arz edecek. 13 puan ile ligin 8'inci sırasında yer edinen Hatayspor, art arda aldığı yenilgiler sonrası ligin son sıralarında yer alan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek. Peki, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Hatayspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o bilgiler

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Hatayspor'u konuk edecek. 3 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligde 7 haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlılar, 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

Yeni Malatyaspor ise 7 maçta 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 6 puanla 17. sırada yer alıyor.

Hatayspor'da kart cezalısı Mame Diouf ile sakatlığı bulunan Isaac Sackey, takımda yer alamayacak.

Tedavisi tamamlanan Onur Ergün ile Simon Falette’nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.

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#Yeni Malatyaspor#Hatayspor#Sporanasayfa