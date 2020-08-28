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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.08.2020 - 21:48 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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Yeni Malatyaspor, Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
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Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, anlaşmaya vardığı Arjantinli kaleci Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son olarak Arjantin 1. Lig takımlarından Club Atletico Talleres forması giyen ve Malatya ekibiyle prensip anlaşmasına varan tecrübeli file bekçisi, kente geldi.



Acıbadem Fulya Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçen 28 yaşındaki kaleci, daha sonra Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ile bir araya gelerek resmi sözleşmeyi imzaladı. Herrera ile imzalanan sözleşmenin 1 yıllık olduğu bildirildi.

Yeni Malatyaspor, Guido Herrera ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

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