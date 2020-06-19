Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak! Tek eksik Mustafa Akbaş...
BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.
Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.
BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.
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