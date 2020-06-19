MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriYeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak! Tek eksik Mustafa Akbaş...
GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak! Tek eksik Mustafa Akbaş...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 13:05,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak! Tek eksik Mustafa Akbaş...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yeni Malatyaspor, Göztepe'yi ağırlayacak! Tek eksik Mustafa Akbaş...
Abone Olgoogle-news

BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak maçı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Ligde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 14 yenilgiyle 25 puan toplayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak çıkışa geçmenin hesabını yapıyor.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında sakatlanan Mustafa Akbaş dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor, Göztepeyi ağırlayacak Tek eksik Mustafa Akbaş...

Süper Lig’in dönüşü şerefine, Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle