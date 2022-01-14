Yeni Malatyaspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Süper Lig’de Göztepe ile oynadığı ilk maçı kaybeden Yeni Malatyaspor, sonraki sekiz karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. Yeni Malatyaspor’a Süper Lig’de konuk olduğu dört maçta da kalesini gole kapatamayan Göztepe, tek galibiyetini Aralık 2017’de üç gol atarak aldı. Süper Lig’de oynadığı son 10 maçında galibiyet alamayan Yeni Malatyaspor, bu karşılaşmaların yedisinde gol sevinci yaşayamadı.

Süper Lig’de oynadığı son maçta Antalyaspor’u 4-0’lık skorla mağlup eden ve dört karşılaşmalık 3 puan hasretine son veren Göztepe, bu sezon üst üste iki galibiyet alamadı. Göztepe'nin deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı ve bu karşılaşmalar toplam 50 gole sahne oldu. Bu sezon Süper Lig'de ilk golü yediği maçlarda Göztepe'den daha fazla puan toplayan sadece iki ekip bulunuyor: Beşiktaş ve Konyaspor. Yeni Malatyaspor ise açılış golünü kalesinde gördüğü 11 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı ve bu şekilde puan kazanamayan tek ekip.

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Bu sezon Süper Lig’de en az net gol pozisyonuna giren, gol beklentisi yaratan ve gol atan takım Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor’un bu sezon evinde oynadığı Süper Lig maçlarında en fazla gole doğrudan katkı sağlayan isim Adem Büyük. Süper Lig'deki son maçında Antalyaspor'a üç gol atan Cherif Ndiaye, Sadullah Acele'den bu yana iç sahada hat-trick yapan ilk Göztepe oyuncusu oldu. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica’nın Süper Lig kariyerinde kaybetmeden en fazla karşılaştığı takım Göztepe.

YENİ MALATYASPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.