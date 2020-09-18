Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki beş karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. İki sezondur Yeni Malatyaspor deplasmanında mağlubiyetle dönen Göztepe, rakibine konuk olduğu ilk karşılaşmayı kazanmıştı. Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin Malatya'da oynadığı üç Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı.

Yeni Malatyaspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Lige mağlubiyetle başlayan sarı-siyahlılar, Göztepe karşısında kazanarak moral bulmak istiyor. Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh ve Zeki Yavru dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor. Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Yeni Malatyaspor'un lig tarihinde beş maçlık gol hasreti yok.

Açılış haftasında Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'in üç puanlı sisteme geçtiği 1987/88'den bu yana sadece ikinci kez bir maçta beş gol attı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonuna mağlubiyetle başlayan 10 takım arasında en fazla şut çeken ekip Yeni Malatyaspor'du.

Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe. Süper Lig'in açılış haftasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu, Yeni Malatyaspor forması giyen Moryke Fofana'ydı. Süper Lig'in 2019/20 sezonundan bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk. Süper Lig'de üç maçtır gol sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, dört maçlık hasreti en son Mayıs 2017'de Osmanlıspor'un başındayken yaşamıştı.

Göztepe 45 yıl sonra liderlik koltuğunda

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasını lider geçen Göztepe, en son 1975-1976'da birinci haftayı lider tamamlamıştı.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenerek haftayı lider kapatan Göztepe, en son 1975-1976'da ilk haftayı liderlik koltuğunda geçmişti.

Süper Lig'in Milli Lig adıyla oynanmaya başladığı 1959 yılından itibaren 19 sezon aralıksız Süper Lig'de mücadele eden Göztepe, daha sonra 2007-2008'de amatör kümede mücadele etmesine rağmen 2016-2017'de tekrar Süper Lig'e döndü.

O zamanki adı Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda (UEFA Kupası) 1968-1969 sezonunda yarı final oynayarak bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı olan Göztepe, bu sezon 29. kez yer aldığı ligin ilk haftasında Yukatel Denizlispor'u 5-1 mağlup etti.

Bu skorla, ilk hafta maçlarının ardından maç fazlası ve averajla ilk sırada yer alan Göztepe, en son 1975-1976 sezonunda liderlik koltuğuna oturmuştu.

Göztepe, o sezon ilk hafta maçında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 5-1'lik skorla geçerek ilk sıraya yerleşmişti.

16. kez liderlik koltuğunda

Ligde 357 hafta sonra kendisine 1. sırada yer bulan Göztepe, bu sezona kadar 15 kez haftayı zirvede tamamladı.

İzmir temsilcisi, ilk 11 müsabakada mağlup olmadığı ve karşılaşmaların düzenli oynanmadığı ligde ilk 11 haftanın 3’ünde maç fazlası ve averajla lider durumda yer aldı.

1967-1968'de 6'sı üst üste olmak üzere 7, 1970-1971'de 1, 1973-1974'te 3 ve 1975-1976'da 1 hafta liderliği kimseye bırakmayan sarı-kırmızılı ekip, 45 yıl sonra tekrar liderliğe yükseldi.

Liderlik rekoru Fenerbahçe ile Galatasaray'da

Süper Lig'de şimdiye kadar 556 haftayı lider tamamlayan Fenerbahçe ile Galatasaray liderlik rekorunu paylaşıyorlar. Süper Lig tarihinde liderlik sıralamasında Beşiktaş 412 haftayla üçüncü, Trabzonspor ise 208 haftayla dördüncü sırada bulunuyor.

En farklı galibiyet Feriköy'e karşı

Yukatel Denizlispor karşılaşmasıyla lig tarihinde 9. kez 5 gol attığı bir müsabakayı geride bırakan Göztepe, en son 2017-2018'de Kardemir Karabükspor'u 5-0'lık skorla mağlup etmişti.