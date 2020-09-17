Göztepe ile oynadığı ilk Süper Lig maçını kaybeden Yeni Malatyaspor, daha sonraki beş karşılaşmada rakibine mağlup olmadı. İki sezondur Yeni Malatyaspor deplasmanında mağlubiyetle dönen Göztepe, rakibine konuk olduğu ilk karşılaşmayı kazanmıştı.

Yeni Malatyaspor Göztepe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni Malatya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Yeni Malatyaspor'da Benjamin Tetteh ve Zeki Yavru dışında eksik ve sakat oyuncu bulunmuyor.

Yeni Malatyaspor ile Göztepe'nin Malatya'da oynadığı üç Süper Lig maçında da karşılıklı goller atıldı. Süper Lig'de dört maçtır gol atamayan ve devam eden en uzun serinin sahibi olan Yeni Malatyaspor'un lig tarihinde beş maçlık gol hasreti yok. Açılış haftasında Denizlispor'u 5-1 mağlup eden Göztepe, Süper Lig'in üç puanlı sisteme geçtiği 1987/88'den bu yana sadece ikinci kez bir maçta beş gol attı.

Süper Lig'in 2020/21 sezonuna mağlubiyetle başlayan 10 takım arasında en fazla şut çeken ekip Yeni Malatyaspor'du. Geçen sezondan bu yana Süper Lig'de ceza sahası dışından en fazla gol atan iki takımdan biri Göztepe. Süper Lig'in açılış haftasında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan oyuncu, Yeni Malatyaspor forması giyen Moryke Fofana'ydı. Süper Lig'in 2019/20 sezonundan bu yana en fazla gol atan savunma oyuncusu, Göztepe forması giyen Alpaslan Öztürk.

Süper Lig'de üç maçtır gol sevinci yaşayamayan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, dört maçlık hasreti en son Mayıs 2017'de Osmanlıspor'un başındayken yaşamıştı.