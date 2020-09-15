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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Haber Giriş: 15.09.2020 - 23:14 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

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Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında 18 Eylül Cuma günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirildi.

Güç ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idmanda futbolcular, çift kale maç yaptı. Yeni Malatyaspor, hazırlıklarına yarın devam edecek

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