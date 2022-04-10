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Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Yeni Malatyaspor#Giresunspor#Malatya Giresun Maçı
Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Küme düşme ihtimalinden kurtulabilmesi için artık son şanslarını kullanacak olan Yeni Malatyaspor, düşme potasının hemen üzerinde seyreden Giresunspor ile karşılaşacak. Peki, son derece çekişmeli geçmesi beklenen Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı, iki takımın kariyerindeki 10'uncu mücadelesi olacak. Giresunspor karşısında çıktığı 9 mücadeleden 4 galibiyet elde eden Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmadan beraberlik ve 3 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Giresunspor'u konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.

 

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#Yeni Malatyaspor#Giresunspor#Malatya Giresun Maçı

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