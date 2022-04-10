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Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı, iki takımın kariyerindeki 10'uncu mücadelesi olacak. Giresunspor karşısında çıktığı 9 mücadeleden 4 galibiyet elde eden Yeni Malatyaspor, 2 karşılaşmadan beraberlik ve 3 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı. Peki, Yeni Malatyaspor Giresunspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 32'inci Hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Giresunspor'u konuk edecek. 10 Nisan Pazar günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek.