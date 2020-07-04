Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı için geri sayım başladı. Gençlerbirliği ile kendi evinde sadece 1 kez karşılaşan Yeni Malatyaspor, bu mücadeleden galibiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşmada da 3 puan alabilmek için en iyi kadroları ile sahada olacak olan her iki takım, taktik savaşlar verecek. Peki, Yeni Malatyaspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

YENİ MALATYASPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 4 Temmuz Cumartesi günü saat 18.30'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Son iki maçını kaybeden teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Gençlerbirliği, 31 puanla 13. sırada yer alıyor.



Tehlikeli bölgeye yaklaşan başkent ekibi, 28 puanla 15. sırada bulunan rakibiyle oynayacağı maçtan iyi bir sonuçla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor.



Başkent temsilcisinde sarı kart cezalısı Yasin Pehlivan'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Sadio Diallo ve Ömer Alper Tatlısu, bu zorlu maçta görev yapamayacak.