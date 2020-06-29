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GeriFutbol Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.06.2020 - 22:47,Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
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BtcTurk Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

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