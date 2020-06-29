Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.







Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda, güç ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. BtcTurk Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!