Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarında Trabzonspor'un ardından en fazla puan kaybeden takım Gaziantep FK. Bu sezon Süper Lig'de köşe vuruşları sonucunda gol atamayan tek takım Yeni Malatyaspor. Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'de attığı son altı iç saha golünün üçünü Umut Bulut kaydetti.

Süper Lig'e verilen ara sona erdiğinden bu yana Alexandru Maxim'den daha fazla gole doğrudan katkı sağlayan tek isim Mame Thiam. Alexandru Maxim, Gaziantep FK formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında da gol katkısı yaptı.

Sezonun son haftasına 16'ncı sırada giren Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'e o sezon yükselen bir takımı iç sahada mağlup ettiği son maçı 2016/17'nin 34'üncü haftasında oynamış ancak o haftaya 16'ncı sırada başlayan takımı Rizespor'u ligde tutmayı başaramamıştı.

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı 25 Temmuz cumartesi akşamı saat 21:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanacak.