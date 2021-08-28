Canlı Anlatım: Yeni Malatyaspor Gaziantep FK Maçı

Yeni Malatyaspor'la Gaziantep FK, Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşıyor.

YENİ MALATYASPOR 1 - 0 GAZİANTEP FK

GOL: 45' Adem Büyük

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed, Wallace, Semih, Sadık, Haddadi, Mallan, Rayane, Jospin, Mustafa, Adem Büyük, Tetteh

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Kitsiou, Djilobodji, Ertuğrul, Tosca, Mendly, Recep Niyaz, Jefferson, Merkel, Joao Figueiredo, Sagal

Süper Lig'de oynadığı son maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Gaziantep FK, Nisan 2021'den bu yana üst üste iki karşılaşmadan puanla ayrılamıyor. Bu sezon evinde oynadığı ilk maçta Trabzonspor'a 5-1 mağlup olan Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de mücadele ettiği daha önceki dört sezonun da ilk iki iç saha karşılaşmasında en az bir galibiyet aldı. 2021/22 Süper Lig sezonunda en düşük pas yüzdesine sahip takım olan Gaziantep FK, geçen sezonu da %77.2'lik yüzdeyle son üç sırada tamamlamıştı.

Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük'ün geçen sezon iki Süper Lig maçında da gol attığı iki takımdan biri Gaziantep FK'ydı. Geçen hafta Göztepe deplasmanında Yeni Malatyaspor'a 3 puanı getiren golü atan Benjamin Tetteh, en son Ağustos-Eylül 2018 arasında üst üste 2+ karşılaşmada fileleri havalandırabildi.

Gaziantep FK forması giyen Papy Djilobodji, Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçında birer gole doğrudan katkı sağladı. Yeni Malatyaspor'a rakip olduğu ilk iki Süper Lig maçını kazanan Erol Bulut, son karşılaşmada rakibine evinde 3-0 mağlup oldu.

YENİ MALATYASPOR GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Malatyaspor Gaziantep FK maçı 19:15'te başladı. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.