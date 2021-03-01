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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.03.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini bitirmek istiyor! Semih Kaya...

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Yeni Malatyaspor galibiyet hasretini bitirmek istiyor! Semih Kaya...
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Yeni Malatyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasında 7 haftalık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 7 maça çıkan Yeni Malatyaspor, ligde en son galibiyetini 20. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek elde etti.

Sarı-siyahlı ekip, daha sonra yaptığı 7 maçta ise 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı.

Daha önce teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, Beşiktaş maçına sportif direktör Ali Ravcı yönetiminde hazırlandı.

Sarı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı olan savunma oyuncusu Semih Kaya, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

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